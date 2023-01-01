Через теплу зиму на Івано-Франківщині прокинулися ведмеді

Аномальна тепла зима в Україні привезла до змін в поведінці тварин. Так, в Галицькому НПП через незвично теплу погоду прокинулися ведмеді.

Про це повідомляється в акаунті парку на Facebook. Зазначається, що під час сильних морозів тварини сплять у глибокому сні.

"Зимовий сон у ведмедів не такий, як, наприклад, у бабаків, які впадають в достатньо глибокий анабіоз, його можна назвати дрімотою. Тому, якщо морози сильні, то вони глибше засинають і довше сплять, а якщо є відлиги, виходять з барлогів. Просто вони не активні та використовують запаси жиру, який в них є", - кажуть науковці.

Йдеться про сімейство бурих ведмедів, які перебувають в Центрі реабілітації диких тварин Галицького НПП.

Вони вийшли зі своїх штучно виготовлених барлогів, зазначають працівники Центру.

Крім того, вони нагадали, що у зимовий період не підпускають туристів близько до ведмежих барлогів, щоб не розбудити їх і самі дотримуються тиші, тому що у них чутливий сон.

Довідка

Галицький національний природний парк знаходиться на Івано-Франківщині і був створений у 2004 році.

Метою парку є збереження, відтворення та раціонального використання типових та унікальних лісових та лісостепових природних комплексів Передкарпаття.

На його величезній території, що складає 12159,3 га, знаходиться безліч рідкісних комах, птахів та червонокнижних тварин.

Крім того, також там знаходиться Центр реабілітації диких тварин.

У 2021 році в центрі перебували чотири ведмеді, птахи та копитні. Це частина звірів та птахів, які утримують пожиттєво через каліцтво або високий ризик смертності після випуску у дику природу.

Нагадаємо, після звільнення Херсону восени в мережі з'явилося відео як директор Ялтинського зоопарку Олег Зубков краде тварин.

Захисники тварин повідомили, що у Крим було вивезено більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок.

Через день Зубков зробив заяву для ЗМІ, де зазначив, що тварина буде повернута.

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