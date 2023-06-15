Через повітряну тривогу в Києві випускники провели Останній дзвоник в укриттях (відео)

У столичних школах 15 червня відбулося свято Останнього дзвоника. Ця подія вже другий рік поспіль проходить в умовах повномаштабного російського вторгнення.

Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що школи не отримували від КМДА особливих рекомендацій щодо поведення святкових заходів, окрім як щодо безпеки.

Зокрема, у КМДА нагадали, що у разі оголошення повітряної тривоги всім треба спуститися в укриття. Сьогодні так і сталося. Коли було оголошено повітряну тривогу, випускникам шкіл довелося святкувати у метро та у бомбосховищах.

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На відео, поширених у соцмережах, можна побачити як святково одягнені діти сидять у переходах станцій метро, а деякі навіть танцювали вальс в укриттях.

Нагадаємо, в українських школах можуть зменшити кількість предметів. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий у Фейсбуці.

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