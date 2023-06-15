Из-за воздушной тревоги в Киеве выпускники провели Последний звонок в укрытиях (видео)

В столичных школах 15 июня прошел праздник Последнего звонка. Это событие уже второй год проходит в условиях полномасштабного российского вторжения.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский сообщил, что школы не получали от КГГА особых рекомендаций по поведению праздничных мероприятий, кроме как по безопасности.

В частности, в КГГА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги всем нужно спуститься в укрытие. Сегодня так и вышло. Когда была объявлена воздушная тревога, выпускникам школ пришлось праздновать в метро и в бомбоубежищах.

Видео дня

Читайте также: В Украине изменили сроки летних каникул: когда дети будут отдыхать от школы

На видео, распространенных в соцсетях, можно увидеть, как празднично одетые дети сидят в переходах станций метро, а некоторые даже танцевали вальс в укрытиях.

Напомним, в украинских школах могут уменьшить количество предметов. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в Фейсбуке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!