Позбудьтеся цього негайно: які штори псують інтер‘єр

Чудернацькі штори з багатьма візерунками та зайвими деталями вже давно вийшли з моди. Такі фіранки, навіть у дорогому та стильному інтер'єрі, можуть виглядати некрасиво та дешево. Рекомендується відмовитися від таких штор на користь більш простих варіантів.

Про це пише Радіотрек.

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Якщо ви бажаєте, щоб ваша кімната мала цікавий вигляд, виберіть однотонні штори в нейтральних тонах. Важливо, щоб вони були простими та позбавленими зайвих деталей. Кокіль та жабо вже не в моді, адже зараз акцент робиться на мінімалізмі та легкість в дизайні.

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