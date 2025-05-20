Зміни для заробітчан: трудовий стаж за кордоном тепер офіційно визнаватиметься в Україні

Кабінет міністрів України затвердив нову процедуру, яка дозволяє враховувати періоди трудової діяльності громадян за кордоном до страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Відповідне рішення передбачене постановою №562.

Постанова, яка набрала чинності 16 травня, встановлює механізм підтвердження періодів роботи за межами України. Якщо трудова діяльність в іншій країні була офіційно зарахована до страхового стажу згідно з її законодавством, ці періоди можуть бути враховані для визначення права на пенсійне забезпечення в Україні у разі нестачі власного страхового стажу, пише Інтерфакс-Україна.

У документі зазначено, що періоди працевлаштування в державах-партнерах, з якими Україна має міжнародні угоди, включаються до страхового стажу громадян, які мешкають в Україні, відповідно до умов цих домовленостей.

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Зокрема, ті, хто працював за кордоном та не набрав достатнього страхового стажу для призначення пенсії, мають додати до пакета документів заяви на пенсію підтверджувальні папери.

Якщо подані документи не дають змоги підтвердити зарахування трудових періодів за кордоном відповідно до законодавства тієї країни або заявник їх не надав, територіальний підрозділ Пенсійного фонду України протягом п’яти робочих днів із дня надходження повного пакета документів надсилає до Міністерства закордонних справ запит. МЗС у свою чергу має переслати його дипломатичними каналами іншій державі та відповідному пенсійному органу протягом п’яти робочих днів з моменту отримання.

Після отримання від іноземних органів необхідних підтвердних довідок, зазначені в них періоди роботи враховуються у календарному обчисленні для формування страхового стажу та визначення права на пенсію. Окрім цього, Кабінет Міністрів затвердив порядок верифікації відсутності пенсійних виплат особам, які працювали за кордоном до 1 січня 1992 року в республіках колишнього СРСР, щоб зарахувати ці періоди до страхового стажу.

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