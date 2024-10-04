Змінилися терміни явки до ТЦК за повісткою: що вирішили в уряді

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про скорочення термінів явки військовозобов'язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування (ТЦК) за викликом повістки. Тепер, якщо повістку було надіслано через поштове відправлення, отримувач повинен з'явитися до ТЦК упродовж 7-10 днів. Раніше ці терміни становили 14 днів.

Відповідні зміни було внесено до постанови № 1134, яка коригує порядок мобілізації громадян у особливий період. Згідно з новими правилами, громадяни, що проживають в обласних центрах, мають з'явитися до ТЦК протягом семи днів, а ті, хто мешкає в інших населених пунктах — упродовж десяти днів після отримання повістки.

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Повістки можуть надсилатися через пошту рекомендованим відправленням із повідомленням про вручення та описом вкладення. Це спрощує процес інформування військовозобов'язаних і підвищує відповідальність за неявку до ТЦК.

Юристи попереджають про можливі труднощі з перевіркою дійсності таких повісток. Адвокат Андрій Стеценко пояснює, що для цього потрібно звертати увагу на три ключові моменти: форму повістки, наявність реквізитів отримувача та перевірку QR-коду через застосунок "Резерв+", який підтверджує її справжність.

Попри спрощення механізму відправлення повісток поштою, експерти наголошують на можливих нюансах, які можуть виникнути у процесі мобілізації, що вимагає додаткового контролю за виконанням нових правил.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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