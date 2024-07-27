Чи зміниться ціна на газ для населення з 1 серпня: що відомо

З 1 серпня тарифи на газ залишаться незмінними, і за кубометр блакитного палива потрібно буде платити 7,96 грн. Таку інформацію повідомили в компанії "Нафтогаз", яка зазначила, що забезпечує стабільність в умовах складних часів.

"Нафтогаз України" постачає газ 12,4 млн домогосподарств за річним тарифним планом "Фіксований", що гарантує відсутність несподіваних змін у комунальних платежах для клієнтів.

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Крім "Нафтогазу", газ постачають інші компанії з різними тарифами, серед яких: "Еру Людям" – 7,70 грн, "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн, "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн, "Львівенергозбут" – 8,20 грн, "Київські енергетичні послуги" – 8,46 грн, "Асканія Енерджі" – 9,95 грн.

Як повідомляє "ГазПравда", у цьому сезоні вартість газу для населення не зросте, а тарифи постачальників коливаються від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня на 60% зросли тарифи на світло для населення. Встановлено єдину фіксовану ціну для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року. Упродовж опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год

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