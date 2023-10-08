Ізраїль офіційно оголосив про стан війни

Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 Алеф (востаннє застосовувався у 1973 році). З цього моменту в Ізраїлі офіційно оголошено війну.

Як повідомляє Вhol.co.il, рішення було ухвалено кабінетом з питань політики та безпеки на сьогоднішньому засіданні. Тепер ЦАХАЛ має повну свободу дій, проте він зобов'язаний доповідати політичному керівництву.

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Тим часом завершено оцінку ситуації за участю прем'єр-міністра Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта. Ще одна оцінка ситуації очікується сьогодні у другій половині дня, пише "Курсор".

Кабінет безпеки зібрався сьогодні вдень, щоб ухвалити низку оперативних рішень, спрямованих на знищення військового та урядового потенціалу ХАМАСу та Ісламського джихаду таким чином, щоб звести нанівець їхню здатність та бажання загрожувати та шкодити громадянам Ізраїлю на довгі роки вперед.

Прем'єр-міністр завершив дискусію і сказав: "Ми вступаємо у довгу та важку війну. Війна була нав'язана нам вбивчим нападом ХАМАС. Перший етап боротьби з терористами завершується в цей час знищенням більшої частини сил противника, які проникли на нашу територію".

Нагадаємо, палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 3 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Бойовики ХАМАС увірвалися до Ізраїлю, вбивали мирних мешканців та брали у полон цивільних.

Влада Ізраїлю оголосила про проведення спеціальної контртерористичної операції поблизу Сектора Гази та пообіцяла атакувати об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріли по території Ізраїлю.

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