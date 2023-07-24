Вибачте мене, чи мені: філологи пояснили, як правильно просити пробачення українською

В українській мові існує декілька слів для вибачення. Найбільш часто вживаною формою є "вибачте мені".

Втім, деякі українці калькують російську мову та кажуть "вибачте мене". Як правильно вибачитись українською мовою розповідав для BBC доктор філологічних наук Олександр Пономарів.

Зазначається, що в українській мові правильно казати вибачте мені, вибачте нам. "Вибачте мені" – калька з російської.

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Окрім цього існує різниця між тим, коли доцільно вживати "вибачте", "перепрошую" та "прошу пробачення". Фраза "я вибачаюся" неправильна, адже частка "-ся" вказує на себе, і виходить, що людина вибачає саму себе.

Примітно, що "перепрошую" характерне для подільського, волинського та інших південно-західних говорів, де він поширився під впливом польської мови. Тому доречнішими є словоформи дієслова ширшої семантики "вибачати" — "вибач (будь ласка)", "вибачте", "прошу вибачити", "прошу вибачення".

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