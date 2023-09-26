Вишуканий та ароматний: рецепт грушевого пирога з рикоттою

Грушевий пиріг з рикотою за рецептом від Shuba легко готується та виходить ніжний та ароматним.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 300 г

Масло вершкове 73% – 70 г

Яйця курячі – 1 шт.

Розпушувач – 16 г

Цукор – 100 г

Екстракт ванілі – 1 ч. л.

Цукрова пудра – за смаком

Для начинки:

Сир рикота –250 г

Груші – 2 шт.

Цукор – 50 г

Екстракт ванілі – 1 ч. л.

Лимон – 1/2 шт.

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Спосіб приготування:

1. Змішайте борошно, холодне вершкове масло, цукор, розпушувач, ваніль і яйце до розсипчастої суміші.

2. Суміш перекладіть суміш у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште у холодильнику на 30 хвилин.

3. Груші наріжте невеликими шматочками. Покладіть шматочки в миску, додайте ваніль і сік половини лимона.

4. Для начинки: змішайте рикоту із цукром, додайте шматочки груші та перемішайте.

5. Форму для випікання діаметром 20 см застеліть пергаментним папером. Висипте в форму половину розсипчастої суміші та утрамбуйте її руками. Зверху покладіть крем з рикоти і груш, розрівняйте. Зверху посипте крихтами, що залишилася. Добре розподіліть її по поверхні, не надто притискаючи.

6. Випікайте при 180°С 40 хвилин.

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