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Вишуканий та швидкий сніданок: Як приготувати французький тост з сиром та бананом

Ігор Романько

Як зробити тост з твердим сиром та бананом

Бутерброди завжди є чудовим варіантом сніданку чи перекусу, але що, якщо ви збираєтеся зробити щось особливе? Спробуйте цей рецепт бутербродів з бананами та сиром, які точно припадуть вам до смаку.

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Рецептом поділились на сайті "Ого". Ця страва ідеальна для сніданку чи легкого перекусу. Давайте разом створимо апетитні сендвічі зі смачним сиром та бананами.

Інгредієнти:

  • 8 скибочок тостового хліба
  • 60 г твердого сиру
  • 2 банани
  • 25 г цукрової пудри
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ч. ложки цукру
  • 5 ст. ложок молока
  • 4 яйця

Приготування:

  1. Спочатку очистіть хліб від скоринок, відріжте їх.
  2. У окремій мисці збийте яйця та додайте молоко, створюючи суміш.
  3. Великий сир натерте на крупну тертку.
  4. Банани розімніть в пюре за допомогою виделки і змішайте їх з тертим сиром, додавши цукор.
  5. Покладіть сирно-бананову начинку на 4 тости, закрийте їх іншою скибочкою.
  6. Обваляйте отримані сендвічі в суміші молока та яєць, стежте, щоб скибочки не розвалилися.
  7. Обсмажте бутерброди на сковороді з обох боків 3-5 хвилин або до появи легкого золотистого кольору.
  8. Готові бутерброди посипте зверху цукровою пудрою.

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