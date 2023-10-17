Вишуканий та швидкий сніданок: Як приготувати французький тост з сиром та бананом
Як зробити тост з твердим сиром та бананом
Бутерброди завжди є чудовим варіантом сніданку чи перекусу, але що, якщо ви збираєтеся зробити щось особливе? Спробуйте цей рецепт бутербродів з бананами та сиром, які точно припадуть вам до смаку.
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Рецептом поділились на сайті "Ого". Ця страва ідеальна для сніданку чи легкого перекусу. Давайте разом створимо апетитні сендвічі зі смачним сиром та бананами.
Інгредієнти:
- 8 скибочок тостового хліба
- 60 г твердого сиру
- 2 банани
- 25 г цукрової пудри
- 50 г вершкового масла
- 2 ч. ложки цукру
- 5 ст. ложок молока
- 4 яйця
Приготування:
- Спочатку очистіть хліб від скоринок, відріжте їх.
- У окремій мисці збийте яйця та додайте молоко, створюючи суміш.
- Великий сир натерте на крупну тертку.
- Банани розімніть в пюре за допомогою виделки і змішайте їх з тертим сиром, додавши цукор.
- Покладіть сирно-бананову начинку на 4 тости, закрийте їх іншою скибочкою.
- Обваляйте отримані сендвічі в суміші молока та яєць, стежте, щоб скибочки не розвалилися.
- Обсмажте бутерброди на сковороді з обох боків 3-5 хвилин або до появи легкого золотистого кольору.
- Готові бутерброди посипте зверху цукровою пудрою.
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