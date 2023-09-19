До бургерів та м‘яса: рецепт цибулевого мармеладу

Цей мармелад за рецептом від Shuba можна зберігати в холодильнику до місяця. Примітка: він довго зберігаєтся лише у тому випадку, якщо банку не відкривати.

Інгредієнти:

Цибуля ріпчаста – 1 кг

Олія соняшникова рафінована – 4 ст. л.

Чебрець, гілочка – 4 шт.

Оцет бальзамічний – 2 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

Цибулю (краще підійде фіолетова) наріжте півкільцями. Розігрійте сковороду з олією і викладіть цибулю.

Тушкуйте цибулю з сіллю під закритою кришкою до м’якості.

Додайте чебрець, бальзамічний оцет і цукор, зробіть сильний вогонь та випарте всю рідину (приблизно 1 годину).

Збільшіть вогонь і доведіть до стану джему/мармеладу.

Покладіть готовий мармелад у стерилізовану банку і закрутіть кришкою. Зберігайте у холодильнику близько місяця.

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