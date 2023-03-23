До кінця тижня Землю накриє магнітна буря: яких дат остерігатися

Магнітні бурі у березні 2023 - названо небезпечні дати та як вберегтися

До кінця тижня на Землі очікується ще одна магнітна буря. Вона буде пов'язана з потоком сонячного вітру, що виходить з діри в атмосфері Сонця.

Про це йдеться на сайті відстеження космічної погоди Spaceweather. Там зауважили, що жителі Землі під час бурі зможуть побачити полярні сяйва за межами регіонів, де вони зазвичай спостерігаються.

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За даними сайту Gismeteo, Землю "штормитиме" три дні – з 24 по 26 березня. За інтенсивністю магнітної бурі перші два дні вона буде середньо, а 26 – слабкою.

Також магнітні бурі очікуються наприкінці березня. Слабка магнітна буря накриє Землю 30-31 березня.

Магнітні бурі у березні 2023 - названо небезпечні дати у березні 2023

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Їх пов'язують з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

На Землі у цей час можуть виникати проблеми з роботою зв'язку, радіозв'язку. Магнітні бурі впливають на почуття людей похилого віку та метеозалежних людей. Вони можуть мати головний біль, мігрені, нудоту, запаморочення, біль у суглобах, безсоння та втому.

Як менше відчувати вплив магнітних бур

Дотримуйтеся кілька простих порад:

більше часу треба проводити на свіжому повітрі, гуляти;

не вживайте алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

їжте більше овочів та фруктів, пийте чисту воду;

мати спокійний та стабільний сон;

достатньо відпочивайте;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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