К концу недели Землю накроет магнитная буря: каких дат опасаться

К концу недели на Земле ожидается еще одна магнитная буря. Она будет связана с потоком солнечного ветра, выходящего из дыры в атмосфере Солнца.

Об этом говорится на сайте отслеживания космической погоды Spaceweather. Там заметили, что жители Земли во время бури смогут увидеть полярные сияния за пределами регионов, где они обычно наблюдаются.

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По данным сайта Gismeteo, Землю будет "штормить" три дня - с 24 по 26 марта. По интенсивности магнитной бури первые два дня она будет средней, а 26 – слабой.

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Также магнитные бури ожидаются в конце марта. Слабая магнитная буря накроет Землю 30-31 марта.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Их связывают с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.

На Земле в настоящее время могут возникать проблемы с работой связи, радиосвязи. Магнитные бури влияют на чувства пожилых людей и метеозависимых людей. Они могут иметь головную боль, мигрени, тошноту, головокружение, боль в суставах, бессонницу и усталость.

Как меньше ощущать влияние магнитных бурь

Следуйте несколько простых советов:

больше времени нужно проводить на свежем воздухе, гулять;

не употребляйте алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

ешьте больше овощей и фруктов, пейте чистую воду;

иметь спокойный и стабильный сон;

достаточно отдыхайте;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что не каждый березовый сок одинаково полезен. В некоторых случаях этот напиток может даже навредить организму.

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