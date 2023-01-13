Як акуратно відділити жовток від білка за допомогою часнику: спосіб, про який ви ніколи не здогадувались (відео)
Вміти відділяти жовток від білків у яйці потрібно вміти для різних кулінарних рецептів. Але як його акуратно відокремити, щоб у білку не залишилось ні краплі жовтка? Іноді це справа не з легких.
Для цієї дії кухарі придумали безліч методів та приладів. Про один легкий трюк, який вийде в найнедосвідxеного кухаря, розповідається у соцмережі TikTok.
Для цього методу нам знадобиться:
1 великий зубок часнику
1 яйце, яке розбили у миску.
Далі ви повинні провести невелику маніпуляцію і здивуєтесь, наскільки це простий метод для відокремлення жовтка.
Тож, візьміть часник і ретельно змастіть об нього свої пальці, якими ви будете брати жовток з миски.
Потім опустіть пальці в яйце і схопіть жовток.
Завдяки часнику, він наче приклеїться до пальця і ви зможете без втрат перекласти його в інший посуд.
Спосіб краще працює з холодними яйцями прямо з холодильника.
Існують також й інші способи відокремити жовток.
Один з популярних лайфхаків відокремлення жовтка за допомогою пластикової пляшки.
Стисніть порожню пляшку і піднесіть горлечко до жовтка. Жовток легко втягується всередину пляшки, а білок залишається цілим. Потім жовток можна легко видавити в окрему миску.
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