Як безпечно орендувати житло в Україні: названо головний документ, без якого винаймати квартиру ризиковано

Випадки шахрайства при оренді житла в Україні трапляються доволі часто. Здебільшого недобросовісні особи здають житло без відома власника, пропонують об'єкти, що належать іншим людям, або ті, що перебувають в іпотеці.

Проте уникнути подібних ризиків можливо – достатньо грамотно оформити договір, детально прописавши всі умови оренди. За словами експертів "Юридичного радника для ВПО", у цьому документі необхідно передбачити ряд важливих пунктів, зокрема:

1. ПІБ та адреси сторін

"Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою", – підкреслюють юристи.

2. Об'єкт оренди

Необхідно чітко зазначити, який саме об'єкт передається в оренду: квартира, кімната, приватний будинок або його частина тощо.

3. Дата укладання договору та термін, на який він укладається

Також необхідно уточнити умови продовження та розірвання договору. Наприклад, він може автоматично подовжуватися, якщо за місяць до завершення жодна зі сторін не заявила про намір припинити угоду, або ж можуть бути передбачені інші варіанти.

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4. Розмір та порядок оплати

Необхідно чітко вказати, як буде здійснюватися оплата: через банківський рахунок чи готівкою.

"У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку", – зазначають фахівці.

5. Порядок здійснення комунальних платежів

Необхідно вказати, хто саме здійснює оплату та в які терміни це має бути зроблено.

6. Питання страхового депозиту та його повернення

"Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, під час виїзду з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього також утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі", – зазначають юристи.

7. Акт прийому-передачі

У договорі потрібно детально описати стан житла, зазначити наявні предмети та їх зовнішній вигляд.

За словами фахівців, грамотно складений договір оренди принесе користь як орендарю, так і орендодавцю. Зокрема, цей документ визначить чіткі умови оренди:

її термін;

стан орендованого житла;

розмір орендної плати;

порядок припинення договору.

Також договір дозволить орендарю мати право на отримання податкової знижки на оренду житла або субсидії за місцем фактичного проживання.

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