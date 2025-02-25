Как безопасно арендовать жилье в Украине: назван главный документ, без которого снимать квартиру рискованно

Случаи мошенничества при аренде жилья в Украине случаются довольно часто. В основном недобросовестные лица сдают жилье без ведома владельца, предлагают объекты, принадлежащие другим людям, или те, что находятся в ипотеке.

Однако избежать подобных рисков возможно – достаточно грамотно оформить договор, детально прописав все условия аренды. По словам экспертов "Юридического советника для ВПЛ", в этом документе необходимо предусмотреть ряд важных пунктов, в частности:

1. ФИО и адреса сторон

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – подчеркивают юристы.

2. Объект аренды

Необходимо четко указать, какой именно объект передается в аренду: квартира, комната, частный дом или его часть и т.д.

3. Дата заключения договора и срок, на который он заключается

Также необходимо уточнить условия продления и расторжения договора. Например, он может автоматически продлеваться, если за месяц до завершения ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить соглашение, или же могут быть предусмотрены другие варианты.

Читайте также: Жилье становится недоступным: аренда "съедает" большую часть зарплаты популярных профессий

4. Размер и порядок оплаты

Необходимо четко указать, как будет осуществляться оплата: через банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты сохраняйте выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору или акт приема-передачи произвольной формы или расписку", – отмечают специалисты.

5. Порядок осуществления коммунальных платежей

Необходимо указать, кто именно осуществляет оплату и в какие сроки это должно быть сделано.

6. Вопрос страхового депозита и его возврата

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует целостность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде из этого депозита удержат стоимость нанесенного ущерба. Из него также удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

7. Акт приема-передачи

В договоре нужно подробно описать состояние жилья, отметить имеющиеся предметы и их внешний вид.

По словам специалистов, грамотно составленный договор аренды принесет пользу как арендатору, так и арендодателю. В частности, этот документ определит четкие условия аренды:

ее термин;

состояние арендованного жилья;

размер арендной платы;

порядок прекращения контракта.

Также договор позволит арендатору иметь право на получение налоговой скидки на аренду жилья или субсидии по месту фактического проживания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в одной из областей Украины недвижимость подешевела на 75%.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!