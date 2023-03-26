Наче зроблені зі скла: новий вид орхідей знайшли в Японії (фото)

Японські вчені виявили новий вид орхідей Spiranthes hachijoensis. Їхні квіти схожі на скляні вироби.

Як повідомляє Університет Кобе, новий вид орхідей назвали на честь острова Хатідзе в префектурі Токіо, де вперше помітили цю квітку. Науковці кажуть, що Spiranthes hachijoensis можна зустріти й у звичному середовищі в Японії – на галявинах у парках, у приватних садах і на балконах японців.

Читайте також: У Єгипті виявили зображення знаків зодіаку на стінах древнього храму (фото)

Зазначається, що Spiranthes – найвідоміший рід орхідей в Японії, згадки про нього можна знайти у найстарішій антології японської поезії, що збереглася. Довгий час вважалося, що цей рід на материковій частині Японії є одним видом – Spiranthes australis.

Тепер до нього додався ще один – Spiranthes hachijoensis. Він часто росте поряд із S. australis, але цвіте приблизно на місяць раніше, що призводить до репродуктивної ізоляції між двома таксонами.

У двох видів також відрізняються стебла: у давно відомого вони опушені, у нового голі. Квітки S. hachijoensis прозорі, начебто скляні.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!