Як нараховуватимуть житлові субсидії на новий опалювальний сезон

Як перерахують субсидії на опалювальний сезон 2023-2024

У жовтні поточного року громадянам України не потрібно буде особисто звертатися за перерахунком житлових субсидій на опалювальний сезон 2023-2024 років.

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Замість цього, Пенсійний фонд України автоматично проведе цей процес. Пресслужба фонду розповіла про це Львівському порталу.

Перерахунок стосуватиметься двох категорій домогосподарств:

Тим, які отримували субсидії на неопалювальний період 2023 року. Тим, яким субсидія була призначена на неопалювальний період 2023 року в розмірі 0,00 гривень.

Органи Пенсійного фонду України проведуть розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон після отримання наступної інформації:

Доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та групи платників єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, наданої Державною податковою службою України.

Доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, наданої Пенсійним фондом України.

Відсутність заборгованості за комунальні послуги, яка підтверджена організаціями-постачальниками житлово-комунальних послуг.

Слід зауважити, що при розрахунку житлових субсидій на опалювальний сезон 2023-2024 років враховуватимуться доходи домогосподарства за перші два квартали 2023 року, а доходи у вигляді пенсії враховуватимуться на основі серпневої пенсійної виплати.

Важливо відзначити, що субсидія на опалювальний період 2023-2024 років може бути призначена тільки за новим зверненням громадян:

Тим, хто літом подавав заяву на припинення субсидії і користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажає отримувати житлову субсидію.

Тим, у кого сталися зміни у складі зареєстрованих осіб, у соціальному статусі та інші зміни, що можуть вплинути на призначення субсидії.

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