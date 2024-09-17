Як будуть видавати повістки через 'Оберіг': у Міноборони відповіли

У рамках вдосконалення процесу мобілізації, Міністерство оборони України впроваджує нові технологічні рішення для оптимізації видачі та перевірки військових повісток. Олег Берестовий, начальник Управління інформаційних технологій Міноборони, розкрив деталі цих нововведень під час інтерв'ю для DOU Podcast.

Повістки тепер генеруватимуться через систему "Оберіг". Начальники ТЦК (територіальних центрів комплектування) підписуватимуть повістки електронним підписом. Документи друкуватимуться централізовано та відправлятимуться через Укрпошту. Військові зможуть відстежувати місцезнаходження та час доставки повісток.

За словами Берестового, ці зміни значно підвищать ефективність процесу порівняно з поточною системою ручного оформлення та доставки.

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Для забезпечення законності процесу мобілізації та захисту прав військовозобов'язаних, впроваджується нова функція в додатку "Резерв+": Кожна повістка матиме QR-код. Військовозобов'язані зможуть сканувати код через додаток для підтвердження автентичності повістки.

Міністерство оборони також планує впровадити автоматизовану систему надання відстрочок від мобілізації. Це нововведення має подвійну мету:

Спростити процес для військовозобов'язаних. Оптимізувати роботу працівників ТЦК, зменшуючи навантаження на персонал.

Автоматизація процесу вручення повісток є важливим кроком у модернізації системи мобілізації в Україні. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності, прозорості та законності процесу, одночасно захищаючи права військовозобов'язаних та оптимізуючи роботу військових структур.

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