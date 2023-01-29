Як швидко та легко відчистити шви на плитці: бюджетний метод

Шви на плитці з часом неодмінно чорнішають. Це стається через те, що поверхня між плиткою накопичує бруд, зокрема, й під час неправильного прибирання.

Позбутися чорного бруду між плиткою буває складно. Втім, можна скористатися бюджетним методом, який має допомогти видалити забруднення та повернути швам початковий колір.

Для цього знадобиться декілька складових, які можна знайти практично на кожній кухні. Зокрема, треба змішати у пропорції:

рідке мило – 2 ст.л;

соду – 2 ст.л;

перекис водню – 2 ст.л;

оцет – 2 ст.л;

гаряча вода – півлітра.

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Складові треба ретельно перемішати та за допомогою губки нанести на шви між плиткою. Суміш варто залишити на 10 хвилин. Після цього потрібно просто вимити плитку так, як ви це робите зазвичай.

Для збереження ефекту та уникнення швидкого забруднення швів, їх можна протерти восковою свічкою та нагріти за допомогою фену. Попередньо плитку потрібно витерти, щоб вона була сухою. Такий метод дозволить швам залишатися чистими довший час.

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