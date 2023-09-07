Як швидко та легко відмити сантехніку: народні способи

Хімічні засоби для прибирання можуть бути не лише дорогими, але й містити небезпечні речовини. Але чи ви знали, що існує ефективний народний метод, який справляється з брудом і плямами не гірше за хімічні аналоги, при цьому залишаючи ваше прибирання безпечним і бюджетним?

Видання Pixel розповіло, як швидко та просто відмити сантехніку за допомогою народних засобів – зубної пасти та лимонної кислоти.

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Навіть невеликий вапняний наліт можна ефективно видалити, використовуючи зубну пасту. Однак, якщо проблема більш серйозна, ви можете звернутися за допомогою до лимонної кислоти.

Як очистити сантехніку за допомогою зубної пасти та лимонної кислоти:

Підготовка:

Столову ложку зубної пасти змішайте з половиною столової ложки лимонної кислоти. Цю суміш потрібно готувати відразу перед застосуванням, оскільки вона може стати менш ефективною з часом.

Секретний інгредієнт:

Для розчину також додайте столову ложку води. Після змішування всіх компонентів отримаєте піну, яка буде важливою частиною процесу очищення.

Процес чищення:

Під час процедури використовуйте рукавички для безпеки. Нанесіть піну на забруднену поверхню та залиште її на 5 хвилин. Потім використовуйте щітку або губку для очищення.

Фініш:

Сполосніть поверхню сантехніки водою та видаліть залишки піни. Для завершення прибирання використовуйте суху ганчірку.

Застосовуючи цей народний метод, ви можете не лише заощадити гроші на дорогих хімічних засобах, але і зробити ваше прибирання безпечнішим.

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