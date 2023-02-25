Як швидко позбутися неприємного запаху на кухні: прості способи

Під час готування їжі на кухні витяжка не завжди справляється зі своєю роботою, особливо, якщо ви смажите щось надто ароматне. Також, якщо страва пригоріла – тоді дим може огорнути усе приміщення.

На щастя, з ароматами на кухні можна впоратися легко та без особливих зусиль. У цьому можуть допомогти деякі народні способи боротьби з неприємними запахами.

Найперше, варто влаштувати кухні провітрювання. Ще краще – протяг. Відкрийте вікно та двері на кухню, й прочиніть вікно у кімнаті напроти – свіже повітря швидко почне курсувати приміщенням і запахи почнуть вивітрюватися.

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Також можна змочити кухонні рушники у розчині оцту й розвісити їх на кухонних полицях.

Можна й поставити на плиту каструлю з водою, у яку додати кілька столових ложок оцту. Коли розчин почне кипіти, пари оцту почнуть "ліквідовувати" неприємний запах горілої їжі.

Також допоможе ароматизувати кухню шкірка від цитрусів – покладіть на нагріту конфорку шкірку апельсина, мандарина, грейпфрута або лимона і незабаром кухня наповниться легким ароматом якогось з обраних вами фруктів.

А ще можна використати й кавові зерна – їх треба покласти на суху пательню та трохи підсмажити.

Допомагає вбирати неприємних запах і сода. Треба розкласти її у чашечки чи блюдця та поставити у різних куточках кухні.

Спробуйте й мішечки з натуральної тканини, у які вкладіть ароматні трави чи сушені квіти. Також можна просякнути їх ефірними оліями та розкласти по кухні.

А ще пахучі трави можна насипати у каструлю, залити окропом та поставити на плиту, увімкнувши під каструлею маленький вогонь. Коли трава закипить, ваша кухня почне поступово наповнюватися ароматами трав.

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