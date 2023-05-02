Як швидко очистити печериці — дієвий лайфхак з борошном

Всі люблять гриби і доволі часто господині задаються питанням, як швидко очистити гриби від землі чи міцелію. UaPortal розібрався, як робити це за допомогою борошна.

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Клейковина, яку містить борошно, забирає на себе весь бруд з грибів. Отже, щоб очистити гриби від землі, візьміть глибоку каструлю, покладіть у неї гриби та залийте їх холодною водою так, щоб вона повністю покривала гриби. Додайте борошно у пропорції 2 – 3 столові ложки борошна на 2 літри води.

Перемішайте, закрийте каструлю кришкою та злегка струсіть. Через кілька хвилин злийте воду: з нею піде і весь бруд.

Якщо печериці будуть піддаватися термічній обробці, дотримуйтесь наступних правил:

Не замочуйте гриби у воді. Вони дуже швидко вбирають воду та стають несмачними;

Підрізайте ніжки.

Зрізайте потемнілі або пошкоджені місця:

"Спідничку" навколо ніжки, яка присутня у деяких видів, можна залишити. Її можна їсти.

Якщо ви збираєтесь заморожувати гриби, то їх необхідно промити і висушити. Перед засушенням гриби мити не треба, адже перед приготуванням ви будете тримати їх у воді.

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