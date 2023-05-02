Как быстро очистить шампиньоны - действенный лайфхак с мукой

Все любят грибы и часто хозяйки задаются вопросом, как быстро очистить грибы от земли или мицелия. UaPortal разобрался, как делать это с помощью муки.

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Клейковина, содержащая муку, забирает на себя всю грязь из грибов. Итак, чтобы очистить грибы от земли, возьмите глубокую кастрюлю, положите в нее грибы и залейте их холодной водой так, чтобы она полностью покрывала грибы. Добавьте муку в пропорции 2 – 3 столовых ложки муки на 2 литра воды.

Перемешайте, закройте кастрюлю крышкой и слегка встряхните. Через несколько минут слейте воду: с ней уйдет и вся грязь.

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Если шампиньоны будут подвергаться термической обработке, соблюдайте следующие правила:

Не замачивайте грибы в воде. Они очень быстро впитывают воду и становятся невкусными;

Подрезайте ножки.

Срезайте потемневшие или поврежденные места:

"Юбку" вокруг ножки, которая присутствует у некоторых видов, можно оставить. Ее можно есть.

Если вы собираетесь замораживать грибы, то их нужно промыть и высушить. Перед засушкой мыть грибы не надо, ведь перед приготовлением вы будете держать их в воде.

Напомним, мы уже писали, сколько времени варить макароны. Кроме того, советуем обратить внимание на лайфхак, как легко очистить посуду под теста.

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