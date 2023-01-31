Як швидко відмити плиту без зайвих зусиль: ефективний лайфхак

Брудна плита псує зовнішній вигляд будь-якої кухні, однак уникнути її забруднення майже неможливо, якщо постійно готувати. Ще важче відмити духовку, адже виводити залишки їжі в деяких місцях дуже не зручно.

Проте існує один легкий спосіб відмити плиту за 15 хвилин. Замість того, щоб використовувати їдкі хімічні засоби, можна взяти таблетки для посудомийної машини. Це зручний, швидкий та ефективний спосіб боротись з забрудненнями, адже речовини у складі цих таблеток прекрасно справляються з жиром, нальотом та іншим брудом.

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Візьміть 2 стандартні таблетки для посудомийної машини і залийте їх приблизно 200-250 мілілітрами води в відерці. Таблетки повинні повністю розчинитися у воді, тому їх можна перемішати.

Занурте у цей розчин губку та наносіть його на плиту, всередину духовки та на скляні дверцята. Після чого змочуємо звичайні паперові рушники цим засобом і залишаємо в духовці на 10-15 хвилин.Потім ретельно витираємо плиту сухою і мокрою ганчірками, щоб прибрати залишки засобу.

Під час прибирання обов'язково використовуйте гумові рукавички, щоб хімічні речовини не потрапили на шкіру, адже це може викликати алергічну реакцію, сухість або подразнення.

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