Як швидко відмити руки після ремонту авто: простий лайфхак

Як відмити руки від мазуту та олії після ремонту авто

Коли ми займаємося ремонтом автомобіля, ми не можемо уникнути забруднення наших рук, а очистити їх від слідів машинного масла та інших "автомобільних" забруднень не так просто. Але існує спосіб впоратися з цією проблемою – можна зробити спеціальну пасту з підручних засобів.

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Щоб зробити цю пасту, вам знадобиться:

господарське мило;

засіб для миття посуду;

просіяний пісок.

Спочатку треба подрібнити брусок господарського мила. Можна натерти його на велику тертку або настругати ножем. Пересипати мильну стружку в ємність, залити невеликою кількістю води та ретельно перемішати. Залишити на 12 годин – за цей час утвориться густа паста.

Далі в неї додаємо невелику кількість засобу для миття посуду та просіяного піску. Потім ретельно перемішуємо суміш, і паста готова. Зберігати її потрібно в закритій ємності – інакше вона засохне і стане непридатною для використання.

Пісок є природним абразивом, який допоможе очистити руки від складних забруднень, але потрібно пам'ятати, що він може забивати каналізацію. Тому мити руки цією пастою потрібно на вулиці. Чисті руки слід змастити живильним кремом.

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