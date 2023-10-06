Як швидко почистити золото в домашніх умовах: народні засоби

Часом золоті прикраси можуть втратити свій блиск та привабливість. Важливо знати, як очистити метал в домашніх умовах.

Фахівці надали декілька простих порад і домашніх методів, які допоможуть вам зробити ваші золоті вироби блискучими знову.

Харчова сода

Харчова сода – це дуже універсальний засіб для очищення золота. Ви можете приготувати пасту, змішавши одну столову ложку соди з водою. Потім нанести цю пасту на золото, акуратно втерти ганчіркою та промити під проточною водою. Слід відзначити, що цей метод підходить для видалення делікатних забруднень.

Зубна паста

Зубна паста без абразивних частинок також може допомогти в очищенні золота. Просто нанесіть трохи зубної пасти на м'яку щітку та обережно потріть поверхню золота. Після цього промийте та висушіть, і ваші вироби знову засяють.

Алюмінієва фольга

Цей метод є одним із найпростіших для очищення золота. Покладіть золоті вироби в миску, вистелену алюмінієвою фольгою, додайте гарячу воду та столову ложку соди. Потім залиште на 2-3 години, вийміть та висушіть.

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Алкоголь

Спирт з концентрацією не менше 95% може швидко очистити золото від сильних забруднень. Занурте золото на кілька секунд у спирт, а потім вийміть та відполіруйте.

Оцет

Якщо у вас немає спирту, оцет теж може бути ефективним. Змочіть ватний тампон або тканину в розчині оцту та води, а потім протріть золото. Після цього відполіруйте ганчіркою.

Coca-Cola

Coca-Cola також може допомогти в очищенні золота. Просто покладіть золоті вироби у напій на декілька хвилин або навіть пів години для сильніших забруднень, а потім вийміть та відполіруйте.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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