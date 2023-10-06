Как быстро почистить золото в домашних условиях: народные средства

Иногда золотые украшения могут утратить свой блеск и привлекательность. Важно знать, как очистить металл в домашних условиях.

Специалисты предоставили несколько простых советов и домашних методов, которые помогут вам сделать ваши золотые изделия сверкающими снова.

Пищевая сода

Пищевая сода – это очень универсальное средство для очищения золота. Вы можете приготовить пасту, смешав одну столовую ложку соды с водой. Затем нанести пасту на золото, аккуратно втереть тряпкой и промыть под проточной водой. Следует отметить, что этот способ подходит для удаления щекотливых загрязнений.

Зубная паста

Зубная паста без абразивных частиц может также помочь в очистке золота. Просто нанесите немного зубной пасты на мягкую щетку и осторожно потрите золотую поверхность. После этого промойте и высушите, и ваши изделия снова засияют.

Алюминиевая фольга

Этот метод является одним из самых простых для очищения золота. Положите золотые изделия в миску, устланную алюминиевой фольгой, добавьте горячую воду и столовую ложку соды. Затем оставьте на 2-3 часа, извлеките и высушите.

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Алкоголь

Спирт с концентрацией более 95% может стремительно очистить золото от мощных загрязнений. Опустите золото на несколько секунд в спирт, а затем извлеките и отполируйте.

Уксус

Если у вас нет спирта, уксус может быть эффективным. Смочите ватный тампон или ткань в растворе уксуса и воды, а затем протрите золото. После этого отполируйте тряпкой.

Coca-Cola

Coca-Cola может также помочь в очистке золота. Просто положите золотые изделия в напиток на несколько минут или даже полчаса для более сильных загрязнений, а затем извлеките и отполируйте.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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