Як швидко прочистити забитий унітаз: простий лайфхак

Позбутись засмічення унітаза туалетним папером допоможе засіб, який, скоріш за все, вже є у вашому домі.

Користувачка з ніком @capricesmum показала як вона справляється з цією проблемою у своєму TikTok. Лайфхак виявився дуже популярним і набрав вже понад 8,2 мільйона переглядів та 350 000 вподобайок. У підписі вона зазначила, що цьому способу її навчив брат, і він працює завжди.

Найбільш корисним цей метод буде для мешканців старих будинків зі старою каналізацією, де подібні засмічення трапляються найчастіше.

Щоб прочистити забитий унітаз знадобиться лише звичайний засіб для миття посуду.

Його слід щедро налити на задню стінку унітаза, там, де його чаша переходить у змив. Рідину треба залишити працювати на 30-60 секунд, після чого натиснути кнопку змиву. Мийний засіб розм’якшить папір і він легко видалиться після змиву без додаткових зусиль.

"В кожному будинку повинні знати цей прийом, на випадок, якщо у вас заб'ється туалет", – наголосила авторка лайфхаку.

На відео видно, як засмічення зникає протягом кількох секунд за допомогою цього способу.

Підписники поділились у коментарях ще одним робочим лайфхаком, який допоможе при цьому типі засмічень. Для цього в унітаз треба вилити велику кількість гарячої води.

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