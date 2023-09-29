Як швидко розморозити м'ясний фарш без духовки чи мікрохвильовки

Заморожений м'ясний фарш зовсім не обов'язково розморожувати довго. Для цього не потрібні також мікрохвильовка та духовка, які можуть не працювати під час відключень світла.

Господині мають свої секрети, як швидко розморозити фарш. UAportal підготував декілька корисних порад, які допоможуть зекономити час.

Зокрема, фарш можна розморожувати під водою. Для цього потрібно тримати його в пакеті, або харчовій плівці, щоб м'ясо не втратило смак.

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Заморожений фарш варто покласти у холодну воду, оскільки гаряча вода сприяє розмноженню бактерій та нерівномірно розігріває м'ясо. На розморозку піде до години, після чого фарш можна готувати.

Якщо ж залишити фарш під напором води, він відійде за 15 хвилин. Втім, таким чином можна витратити чимало води.

Швидким варіантом розмороження фаршу є водяна баня. Для цього потрібно викласти фарш з упаковки у миску, яку варто поставити у каструлю з гарячою водою. Фарш необхідно перевертати, щоб він розморозився рівномірно.

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