Как быстро разморозить мясной фарш без духовки или микроволновки

Замороженный фарш совсем не обязательно размораживать долго. Для этого не требуется микроволновка и духовка, которые могут не работать во время отключения света.

Хозяйки имеют свои секреты, как быстро разморозить фарш. UAportal подготовил несколько полезных советов, которые помогут сэкономить время.

В частности, фарш можно размораживать под водой. Для этого нужно держать его в пакете или пищевой пленке, чтобы мясо не потеряло вкус.

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Замороженный фарш следует положить в холодную воду, поскольку горячая вода способствует размножению бактерий и неравномерно разогревает мясо. На разморозку уйдет до часу, после чего фарш можно готовить.

Если же оставить фарш под напором воды, он отойдет через 15 минут. Впрочем, таким образом можно израсходовать немало воды.

Быстрым вариантом размораживания фарша является водяная баня. Для этого нужно выложить фарш из упаковки в миску, которую следует поставить в кастрюлю с горячей водой. Фарш нужно переворачивать, чтоб он разморозился равномерно.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

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