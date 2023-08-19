Як часто потрібно міняти подушку та наволочку: поради дерматологів
Як часто потрібно міняти подушку та наволочку: поради дерматологів
Медики радять міняти подушку та наволочку регулярно. В іншому випадку ви будете проблеми зі шкірою обличчя.
Про це пише Pixel inform.
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Як часто міняти
Дерматологи рекомендують змінювати наволочку два-три рази на тиждень.
Якщо у вас чутлива шкіра, то найкращим матеріалом наволочки для вас буде шовк, адже він є гіроалергенним. Подушку, згідно порад лікарів варто змінювати мінімум раз на два роки.
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