Як часто потрібно міняти подушку та наволочку: поради дерматологів

Медики радять міняти подушку та наволочку регулярно. В іншому випадку ви будете проблеми зі шкірою обличчя.

Про це пише Pixel inform.

Читайте також: Як ефективно позбутися мішків під очима – поради експертів

Як часто міняти

Дерматологи рекомендують змінювати наволочку два-три рази на тиждень.

Якщо у вас чутлива шкіра, то найкращим матеріалом наволочки для вас буде шовк, адже він є гіроалергенним. Подушку, згідно порад лікарів варто змінювати мінімум раз на два роки.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!