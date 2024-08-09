Як демобілізуватись батькам дитини-інваліда

Згідно зі статтею 26, частиною 12, пунктами 3 та 7 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовець має право на звільнення, якщо він виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років і немає іншої особи, яка зобов’язана її виховувати. РБК-Україна разом із юристом Вікторією Кузьменко, яка спеціалізується на кримінальному, військовому та сімейному праві, розглянули деталі звільнення з військової служби через інвалідність дитини.

Українське законодавство, зокрема сімейне, визначає, що батьки мають рівні права та обов’язки щодо виховання дітей, незалежно від їхнього сімейного стану. Також бабусі, дідусі, прабабусі та прадідусі мають право брати участь у вихованні онуків та правнуків (ч.1 ст. 257 Сімейного кодексу України).

Вікторія Кузьменко зазначає, що закон не містить чіткого визначення поняття "немає іншої особи, яка зобов’язана виховувати дитину". Це дозволяє військовим частинам інтерпретувати закон на свою користь, відмовляючи у звільненні військовослужбовців.

Коли підстави для звільнення можуть бути нівельовані

Через відсутність чіткого визначення підстави для звільнення з військової служби можуть бути нівельовані. Якщо немає іншої особи, яка зобов’язана виховувати дитину, підставою для звільнення військовослужбовця є самостійне виховання дитини віком до 18 років.

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Будь-який з батьків неповнолітньої дитини з інвалідністю або тяжкохворої дитини може отримати відстрочку від військової служби (перелік захворювань встановлюється Міністерством охорони здоров’я).

Один з батьків неповнолітньої дитини з інвалідністю або тяжкохворої дитини, який несе відповідальність за проходження військової служби, є військовослужбовцем, без вимоги про те, що "немає іншої особи, яка зобов’язана її виховувати".

Що робити в разі відмови

У разі обґрунтованої письмової відмови, якщо на те є причина, військовослужбовець має право оскаржити таку відмову в суді. Суд розглядає такі справи в окремому порядку.

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснила всі нюанси оформлення відстрочки від мобілізації.

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