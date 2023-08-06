Як тримати себе у формі після схуднення: топ-7 порад від дієтологів

Після схуднення багато людей стикаються з проблемою повернення ваги. Наукові дослідження показують, що ті, хто дотримується дуже низькокалорійних дієт, можуть відновити до 121% втраченої ваги через 5 років.

Про це пише УНІАН.

Експерти рекомендують кілька ключових порад, як уникнути цього:

Будьте гнучкими

Змиріться з тим, що ви не завжди будете точно дотримуватися змін у своєму способі життя.

Не відчувайте провини, коли помилились

Натомість старайтесь як можна швидше повернутися на правильний шлях. Переїдання на вихідних врахуйте, додавши кілька додаткових прогулянок у свій розпорядок дня наступного тижня.

Плануйте збої

На свята ваша дієта буде порушуватись, тому сплануйте способи успішного подолання цих збоїв.

Пишайтеся своїми досягненнями

Це дуже важлива під час досягнення своїх цілей.

Заведіть звички

Наприклад, ви можете кожного дня після обіду ходити на прогулянку.

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Будьте активні

Фізична активність є найважливішим фактором для утримання ваги.

Регулярно зважуйтеся

Це допоможе вам стежити за своєю вагою і розуміти, чи потрібне внесення змін у свій раціон.

Снідайте й зосередьтеся на клітковині

Одне з досліджень показало, що майже 97% людей, які худнули, щодня снідали.

Інше дослідження також показало, що люди, які щодня їли багато овочів та продуктів з високим вмістом клітковини, таких як цільнозерновий хліб, коричневий рис та овес, частіше уникали повторного набору ваги.

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