Як не зірватись сидячи на дієті: топ-4 поради дієтологів

Мрія багатьох людей - сидіти на дієті і відчувати постійну ситість. Щоб досягти цієї гармонії ukr.media пропонує дотримуватися декількох важливих кроків.

Починайте з води

Перед їжею рекомендується випити склянку води. Вона створює відчуття ситості і допомагає контролювати апетит.

Починайте приймання їжі з овочів

Овочі - джерело вітамінів, мінералів та клітковини, які допомагають створити відчуття ситості.

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Доповнюйте їжу білковими продуктами

Білки забезпечують більш тривале відчуття ситості, тому їх можна додавати до овочевих страв.

Їжте корисні вуглеводи після основного приймання їжі

Це допоможе запобігти швидкому відчуттю голоду і перекусам.

З дотриманням цих кроків, ви зможете сидіти на дієті і одночасно відчувати постійну ситість, забезпечуючи контроль ваги і поліпшення здоров'я.

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