Як довго можуть зберігатися фрукти у холодильнику: це має знати кожен

Як довго можна зберігати фрукти в холодильнику

Фрукти важливо правильно зберігати, щоб вони пролежали свіжими якомога довше. На термін придатності також впливає сорт, стиглість на момент покупки, клімат тощо.

Яблука та груші при триманні в холодильнику зберігаються від 3 до 4 тижнів. Малина, манго, авокадо, гуава та інжир можуть зберігатися до 2 тижнів, а цитрусові, такі як апельсин, лимон, мандарин, ананас та ацерола мають термін зберігання близько 1 тижня.

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В ідеалі деякі фрукти повинні спочатку дозріти за кімнатної температури, перш ніж їх поміщати в холодильник, а це: ківі, дині, авокадо, банани, абрикоси, манго, сливи та нектарини.

Експерти радять зберігати яблука окремо від інших продуктів. Можливо, ви цього не знаєте, але вони, як правило, дозрівають швидше, ніж інші фрукти та овочі, якщо зберігати їх в одному відсіку.

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