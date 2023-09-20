Як за хвилини врятувати м'яку моркву та повернути їй соковитість

Морква швидко псується та втрачає свою текстуру. Вже через тиждень "відпочинку" соковитий помаранчевий овоч стане зморщеним та м'яким.

На щастя, існує спосіб повернути моркві її хрустку текстуру та вид, якщо вона зав'яне. На це у вас піде всього кілька хвилин.

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В'ялу моркву можна легко використати для приготування супу, а ось для тертя або смаження вона не підійде.

У такому випадку треба вдатися до поради, яка допоможе повернути моркві свіжість і соковитість. Налийте у миску дуже холодну воду або додайте туди ще кубики льоду. Після цього опустіть у воду овоч та тримайте його там 10-20 хвилин. Якщо ваша морква великого розміру, то часу знадобиться більше.

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Після такої процедури морква буде соковитою та міцною, тому її можна легко використовувати для приготування абсолютно різних страв.

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