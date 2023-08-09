Скільки часу можна зберігати сало у морозилці, та що зробити, щоб воно довше не псувалось

Сало є важливим продуктом для багатьох українців, завдяки його довгому терміну придатності. Однак, щоб зберегти сало свіжим та ароматним, важливо дотримуватись певних правил зберігання. Спеціалісти радять звернути увагу на деякі секрети, які допоможуть продовжити термін придатності цього продукту.

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Сало може бути збережене у різних варіантах – свіжому, солоному та копченому, пише Today.ua. Важливою рекомендацією є те, що морозильна камера відіграє важливу роль у збереженні свіжості продукту. Так, сало у морозильці зберігається довше та залишається свіжішим, ніж у холодильнику. Тому, якщо ви плануєте мати резервний запас, рекомендується підготувати сало та помістити його у морозильну камеру.

Ще одним корисним лайфхаком є обробка сала сіллю з усіх боків, що додатково збільшує його термін придатності. Проте, слід звернути увагу на зовнішній стан сала, оскільки навіть невеликий пошкоджений шматочок може призвести до швидкого псування всього продукту. Для заморожування рекомендується використовувати лише абсолютно чисте сало.

Перед тим, як помістити свіже сало до морозильної камери, важливо завернути його в поліетиленовий пакет. Копчене сало краще обгорнути невеликими шматочками полотняних ганчірок, а потім укласти в пакет.

Якщо морозильної камери немає, сало можна розмістити у банки об'ємом 2 або 3 літри. Цей спосіб також сприятиме збереженню продукту свіжим якнайдовше.

Підсолене сало слід розмістити в відповідній ємності, накрити кришкою і залишити при кімнатній температурі не більше однієї доби. Тільки після цього банки з салом можна перенести до холодильника. Важливо враховувати, що чим більші шматочки сала, тим довше вони будуть солитися.

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