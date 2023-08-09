Сколько времени можно хранить сало в морозилке и что сделать, чтобы оно дольше не портилось

Сало является важным продуктом для многих украинцев благодаря его долгому сроку годности. Однако, чтобы сохранить сало свежим и ароматным, важно соблюдать определенные правила хранения. Специалисты советуют обратить внимание на некоторые секреты, которые помогут продлить срок годности этого продукта.

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Сало может быть сохранено в разных вариантах – свежем, соленом и копченом, пишет Today.ua. Важной рекомендацией является то, что морозильная камера играет немаловажную роль в сохранении свежести продукта. Да, сало в морозильце сохраняется дольше и остается свежим, чем в холодильнике. Поэтому, если вы планируете резервный запас, рекомендуется подготовить сало и поместить его в морозильную камеру.

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Еще одним полезным лайфхаком является обработка сала соли со всех сторон, что дополнительно увеличивает его срок годности. Однако следует обратить внимание на внешнее состояние сала, поскольку даже небольшой поврежденный кусочек может привести к быстрой порче всего продукта. Для замораживания рекомендуется использовать только чистое сало.

Перед тем, как поместить свежее сало в морозильную камеру, важно завернуть его в полиэтиленовый пакет. Копченое сало лучше обернуть небольшими кусочками холщовых тряпок, а затем уложить в пакет.

Если морозильной камеры нет, сало можно поместить в банки объемом 2 или 3 литра. Этот способ также будет способствовать сохранению продукта свежим как можно дольше.

Подсоленное сало следует разместить в соответствующей емкости, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре не более одних суток. Только после этого банки с салом можно перенести в холодильник. Важно учитывать, что чем больше кусочки сала, тем дольше они будут солиться.

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