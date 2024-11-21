Як довго рішення ВЛК є чинним під час мобілізації

Військово-лікарська експертиза (ВЛК) є важливою складовою процесу мобілізації військовозобов'язаних та резервістів до Сил оборони України. Особи отримують виклик на медичний огляд за допомогою повістки або проходять його повторно у встановлені законодавством терміни.

Під час мобілізації та особливого періоду порядок проходження ВЛК має свої особливості. Відповідно до постанови 560 КМУ, резервісти та військовозобов'язані, які раніше були призначені для комплектування військових частин, призиваються на службу за результатами попередніх медичних оглядів. Додатково проводиться опитування про стан здоров'я. Про це пише nv.ua.

Важливі аспекти проходження ВЛК:

Резервісти без скарг на здоров'я не направляються на додатковий медичний огляд. Чинних військовослужбовців можуть направляти на ВЛК під час лікування поранень, травм або контузій. Строки дії медичних висновків різняться залежно від періоду.

У мирний час термін дії довідки про придатність до військової служби **становить п'ять років. Придатним резервістам та військовозобов'язаним видають мобілізаційне розпорядження.

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Особливості проходження ВЛК під час мобілізації:

- Осіб, які не проходили медогляд або термін попереднього рішення закінчився, направляють на військово-лікарську комісію.

- Під час мобілізації та воєнного стану строк дії медичної довідки скорочується до одного року.

Таким чином, медична довідка має різні терміни дії: п'ять років у мирний час та один рік під час воєнного стану.

Нагадаємо, військовозобов’язані з цими захворюваннями очей не підлягають мобілізації.

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