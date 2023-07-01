Як зберігати дані на смартфоні без картки пам’яті та не завантажуючи внутрішню пам’ять

Як зберігати фото та відео на смартфоні без картки пам'яті, не завантажуючи внутрішню пам'ять

Вбудована пам'ять на багатьох мобільних пристроях є обмеженою, і коли вона заповнюється, телефон може почати працювати повільно. Але існує хитрість, яка дозволяє звільнити місце на смартфоні без встановлення додаткової карти пам'яті та збереження всіх даних. Про це повідомляє портал itechua.

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Зазвичай, є два шляхи для зберігання великої кількості інформації – встановлення карти пам'яті або використання хмарного сховища. Однак використання карти пам'яті має свої недоліки, зокрема, ризик витоку інформації.

Використання "хмари" також має свої обмеження. По-перше, деякі сервіси можуть стягувати плату після досягнення певного обсягу збережених даних. По-друге, існує потенційна загроза приватності через можливість витоку особистої інформації.

Тому можна скористатися простим трюком – використовувати закладки в месенджерах як "хмару". Іншими словами, ви можете надсилати файли самому собі. Таким чином, вони будуть зберігатися "в хмарі" і не займатимуть місце на внутрішній пам'яті смартфона (але не забудьте видалити відправлені файли з пристрою).

Цей трюк дозволяє швидко отримувати доступ до великої кількості аудіо-, відео-, графічних і текстових файлів без надмірного завантаження внутрішньої пам'яті телефону.

Нагадаємо, ми вже писали, як виміряти відстань і рівно повісити картину за допомогою смартфона.

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