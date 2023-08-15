Як зберігати цибулю, щоб вона довго не псувалась: прості поради
Як правильно зберігати цибулю
Багато господинь стикаються з проблемою швидкого псування свіжих овочів і фруктів, які були придбані всього кілька днів тому. Однак навіть у зберіганні цибулі є свої секрети, про які варто знати.
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Фахівці рекомендують дотримуватися наступних порад для зберігання цибулі свіжою та смачною. OBOZREVATEL зібрав поради, які допоможуть зберігати цибулю якнайдовше свіжою.
- Вологість та світло можуть негативно впливати на цибулю, призводячи до появи цвілі та проростання. Щоб уникнути цього, слід зберігати цибулю в сухому і темному місці з наявністю циркуляції повітря. Не рекомендується зберігати її в холодильнику, краще вибрати темну шафу або підвал.
- Не зберігайте цибулю поряд із картоплею, оскільки картопля може спричинити гниття, що може поширитися на інші овочі. Такий "сусід" може призвести до прискореного псування.
- Поліетиленовий пакет, залишений навколо цибулі після покупки, може сприяти гниттю через обмежену циркуляцію повітря і високу вологість. Рекомендується використовувати паперовий пакет, який забезпечить кращу циркуляцію повітря та знизить вологість.
- Навіть старі колготки можуть бути корисні для зберігання цибулі. Помістіть овоч у колготки, зав'яжіть їх і сховайте у темне місце.
- Температура грає важливу роль у тривалості зберігання. Якщо ви прагнете зберегти свіжість цибулі, то важливо зберігати її при температурі не вище 10 градусів Цельсія. При вищих температурах овоч може швидко псуватися.
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