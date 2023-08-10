Як зберігати сир шість місяців: цікавий трюк із морозилкою

Як довго зберігати сир, щоб він не псувався - скільки можна зберігати твердий сир в холодильнику

Сир – продукт, що швидко псується, тому його важливо правильно зберігати. Багато людей застосовують неправильні способи, і в результаті продукт стає непридатним для вживання.

Але чи знаєте ви, яку оптимальну температуру необхідно встановити в холодильнику, щоб він добре зберігався? Французький сировар для Sante Plus розповів про основні правила, завдяки яким сир не буде псуватися шість місяців.

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Важливо, щоб сир зберігав хороший рівень вологості: залиште його у вощеному папері, бажано оригінальному, а потім загорніть у харчову плівку. Далі зберігайте його в герметичній коробці на дні холодильника.

Взимку тверді сири можна навіть розмістити на балконі у дерев'яному ящику. Цей матеріал краще зберігає цей продукт, ніж пластик, але має один недолік: він пропускає запахи. Для холодильника використовуйте пластикові контейнери.

Не всі сири мають однаковий термін придатності. Сир із пліснявою, наприклад, рокфор, можна зберігати добре загорнутим протягом десяти днів. М'який сир із квітучою скоринкою, такий як камамбер або брі, зберігається тиждень, але найкраще його їсти протягом трьох днів.

Канталь може лежати протягом кількох днів та мати на поверхні невеликі плісняві грибки, але їх достатньо зіскребти, тому що вони аж ніяк не змінюють смаку. Що стосується сухих козячих сирів, таких як шароле, то розраховуйте на три тижні, тоді як м'які козячі сири з'їдаються швидко.

Знайте: чим вологіший сир (у процесі виробництва), тим менше він зберігається.

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Як зберігати сир 6 місяців?

Найкраще цей спосіб зберігання підходить для сухих сирів. Їх потрібно нарізати на скибки або натерти на терці перед заморожуванням, щоб ви діставали стільки, скільки вам потрібно.

Підготовлений сир треба покласти у пакети або коробки, придатні для морозильної камери, із зазначенням найменування сиру та дати (вживають їх протягом 2 місяців).

Щоб розморозити їх, залиште в холодильнику, а потім швидко з'їжте. Проте сири з високим вмістом води (камамбер, брі тощо) після розморожування можуть бути трохи борошнистими. Тому їх найкраще використовувати для випічки.

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