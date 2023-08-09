Як легко відмити гриби від бруду: лайфхак від досвідчених грибників

Вже в серпні грибники виходять на тихе полювання і найумілішим вдається назбирати багато "здобичі". Але процес миття та чищення грибів зазвичай вимагає багато часу та зусиль.

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Олександр Огородніков, автор популярного українського кулінарного Instagram-блогу, поділився цікавим лайфхаком, який допоможе легко і швидко очистити гриби.

Ця методика включає наступні кроки:

Почніть зі складання грибів у миску, після чого обережно залийте їх холодною водою та видаліть перші забруднення. Перекладіть гриби на плоску поверхню, наприклад, на лист. Посипте їх рівномірним шаром борошна, а потім невеликими рухами перемішайте від руки до руки. Залиште гриби на 10 хвилин, щоб борошно набрало вологи та поглинуло у себе всі забруднення. Після цього промийте гриби під проточною холодною водою, аби видалити борошно та забруднення. Покладіть гриби на серветку або кухонний рушник, щоб зайвий вологи вбирався.

Нагадаємо, ми вже писали про прості способи відмити руки після чищення грибів.

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