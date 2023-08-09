Как легко отмыть грибы от грязи: лайфхак от опытных грибников
Уже в августе грибники выходят на тихую охоту и самым умелым удается собрать многие "добычи". Но процесс мытья и чистки грибов обычно требует много времени и усилий.
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Александр Огородников, автор популярного украинского кулинарного Instagram-блога, поделился интересным лайфхаком, который поможет легко и быстро очистить грибы.
Эта методика включает следующие шаги:
- Начните со сборки грибов в миску, после чего осторожно залейте холодной водой и удалите первые загрязнения.
- Переложите грибы на плоскую поверхность, например на лист. Посыпьте их равномерным слоем муки, затем небольшими движениями перемешайте от руки к руке.
- Оставьте грибы на 10 минут, чтобы мука набрала влагу и поглотила все загрязнения.
- После этого промойте грибы под холодной проточной водой, чтобы удалить муку и загрязнение. Положите грибы на салфетку или кухонное полотенце, чтобы лишний влаги впитывался.
Напомним, мы уже писали о простых способах отмыть руки после чистки грибов.
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