Як індексація пенсій вплине на інвалідів ІІІ групи у 2024 році

Як зміниться пенсія по інвалідності 3 групи після індексації у 2024 році

У березні 2024 року в Україні відбудеться чергова індексація пенсій, яка зачепить не лише літніх людей, але й осіб з інвалідністю.

Індексація пенсій у березні 2024 року призведе до збільшення виплат для людей з інвалідністю ІІІ групи. Остаточна сума буде залежати від індивідуальних показників, таких як група інвалідності, причина інвалідності та розмір пенсії за віком, пише 24 Канал.

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Прогнози щодо індексації:

Точний розмір підвищення поки невідомий, але очікується, що він становитиме близько 13%.

Уряд прогнозує, що середня пенсія в Україні після індексації зросте до 6 тисяч гривень.

Вплив індексації на пенсії по інвалідності ІІІ групи:

Виплати для людей з інвалідністю ІІІ групи розраховуються як 50% від пенсії за віком.

Індексація призведе до збільшення пенсій для всіх груп інвалідів, але остаточна сума буде залежати від індивідуальних показників.

Фактори, що впливають на розмір пенсії по інвалідності:

Група інвалідності: ІІІ група дає право на 50% від пенсії за віком.

ІІІ група дає право на 50% від пенсії за віком. Причина інвалідності: Хвороби внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори: зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року. Постраждалі внаслідок війни: 60% від суми грошового забезпечення.



Приклади розрахунку пенсії після індексації:

Пенсія за віком: 4000 грн

4000 грн Пенсія по інвалідності ІІІ групи: 2000 грн (50% від 4000 грн)

2000 грн (50% від 4000 грн) Після індексації: Збільшення: 260 грн (13% від 2000 грн) Остаточна сума: 2260 грн (2000 грн + 260 грн)



Важливо:

Ця стаття має лише інформаційний характер.

Точні суми пенсій після індексації будуть оголошені пізніше.

Для отримання детальної інформації про свою пенсію рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України.

Інші виплати, які залежать від пенсії:

Доплати за понаднормовий стаж

Доплати за особливі умови праці

надбавки за вислугу років

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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