Як використовувати бананову шкірку у випічці і не тільки: лайфхак

Банан широко застосовують не тільки у кулінарії, а й для догляду за шкірою, у садівництві та під час прибирання. Шкірку від банана зазвичай викидують, але її теж можна використати. Деякі лайфхаки з банановою шкіркою можуть здивувати.

Стиглий банан гарно впливає на шкіру обличчя, ним можна замінити дорогі креми. Зробіть з банана пюре та нанесіть його на обличчя. Залиште маску на 10-15 хвилин, а потім змийте прохолодною водою, щоб шкіра стала зволоженою та здоровою на вигляд.

Читайте також: Чому не можна мити сире м'ясо

Перезрілі банани можуть допомогти дозріти іншим фруктам та овочам. Вони виділяють газ етилен, який прискорює дозрівання. Покладіть перестиглий банан поруч з недозрілим авокадо, томатом чи яблуком, щоб вони дозріли швидше.

Бананова шкірка дуже корисна для рослин. В ній міститься багато калію, який необхідний для здорового зростання рослин. Щоб удобрити кімнатні рослини банановою шкіркою – висушіть її, подрібніть у блендері та додавайте під час посадки рослини, як сухе добриво. Також можна зробити пюре зі свіжої шкірки банана і води та додати цю суміш як рідке добриво під час поливу рослин. Ці два способи можна комбінувати.

Нестача калію може вбити рослину, тому бананове підживлення є гарною профілактикою. Добриво з бананової шкірки підходить майже усім рослинам. Наприклад, таку підживку обожнюють бегонія та цикламен, а фіалки рекомендують поливати банановим настоєм з зеленим чаєм.

Шкірки від бананів, перестиглі чи зіпсовані фрукти також додають під час посадки садових троянд, помідорів, папоротей та інших рослин. Тобто із зіпсованих бананів можна зробити поживні добрива.

Шкіркою банана також протирають декоративні рослини з великими листками, щоб вони не тьмяніли та не покривались пилом. Бананові шкірки повернуть їм блиск.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани. Завдяки цим порадам, фрукт залишиться свіжим майже 3 тижні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!