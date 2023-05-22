Як позбутись комарів за допомогою кави: простий лайфхак

Замість того, щоб використовувати комерційні репеленти та свічки з цитронелою для боротьби з комарами в наших дворах, з'явилася цікава альтернатива, яку запропонувала TikTok блогерка Анна Казерта. Вона поділилася своїм відео, де показує, що розсипання кавової гущі на траву може допомогти уникнути набридливих комах.

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Вона пояснила, що жуки та комарі не терплять запаху кави. Тому вона посипає кавову гущу навколо свого будинку. По-перше, це має ефективну дію відлякування комах, а по-друге, дає приємний аромат кави.

Цей трюк викликав значний інтерес серед користувачів TikTok, і відео отримало вражаючу кількість переглядів – відео подивились 1,8 мільйона разів. І, можливо, це буде корисним інформаційним ресурсом для тих, хто бореться з комарами і шукає нетрадиційні методи захисту від цих неприємних комах.

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