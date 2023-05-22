Как избавиться от комаров с помощью кофе: простой лайфхак

Вместо того чтобы использовать коммерческие репелленты и свечи с цитронеллой для борьбы с комарами в наших дворах, появилась интересная альтернатива, которую предложила TikTok блоггер Анна Казерта. Она поделилась своим видео, где показывает, что рассыпание кофейной гущи на траву может помочь избежать надоедливых насекомых.

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Она объяснила, что жуки и комары не терпят запаха кофе. Поэтому она посыпает кофейную гущу вокруг своего дома. Во-первых, это оказывает эффективное действие отпугивания насекомых, а во-вторых, дает приятный аромат кофе.

Этот трюк вызвал большой интерес среди пользователей TikTok, и видео получило впечатляющее количество просмотров – видео посмотрели 1,8 миллиона раз. И, возможно, это будет полезным информационным ресурсом для тех, кто сражается с комарами и ищет нетрадиционные методы защиты от этих неприятных насекомых.

Видео дня

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